Eritrese asielzoeker steekt meisje (14) dood op straat in Duitsland, 13-jarige zwaargewond

In Duitsland heeft een man twee tienermeisjes neergestoken op straat. Een 14-jarig meisje is bezweken aan haar verwondingen. Het tweede slachtoffer, een meisje van 13 jaar oud, ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Volgens het Duitse blad Bild is de dader een 27-jarige Eritrese asielzoeker.

De politie ontving maandagochtend rond 7.30 uur een oproep voor een steekincident in Oberkirchberg, een deelgemeente van Illerkirchberg. Ooggetuigen hadden gezien dat twee meisjes werden aangevallen terwijl ze wandelden naar een bushalte, om naar een school in een naburige stad te gaan. Het 14-jarige meisje werd ter plekke gereanimeerd, maar zij overleed later in het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer raakte zwaargewond.

© AP

De dader rende na de aanval een asielopvang in. Zwaarbewapende agenten omsingelden het pand en hebben er drie personen opgepakt, onder wie de verdachte. Over zijn motief is nog niets bekend, evenmin of hij de meisjes kende en of hij er woonde.

Het is ook niet bekendgemaakt waarom er naast de verdachte nog twee mensen in de woning zijn gearresteerd. Markus Häußler, de burgemeester van de getroffen gemeente, laat weten diep geschokt te zijn en alles te willen doen om de slachtoffers en hun familieleden bij te staan.