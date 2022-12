45.000 inwoners uit North Carolina zonder stroom na beschietingen op elektriciteitscentrales

“Intussen zitten nog ongeveer 33.000 klanten zonder stroom.” Dat is de laatste update van Duke Energy, die instaat voor het elektriciteitsnet in de regio Moore County in het Amerikaanse North Carolina. Tegen donderdag zouden alle werkzaamheden rond moeten zijn. Alle 45.000 klanten zullen vanaf dan weer elektriciteit hebben. Daarmee had de energiefirma op maandagnamiddag al 12.000 mensen uit de nood geholpen.

Volgens de gouverneur is de stroompanne het gevolg van vandalisme. Rond 19 uur werd het vuur geopend op een elektriciteitscentrale, met een panne tot gevolg. 45 minuten later kwam een tweede centrale in het vizier. Dat vergrootte de panne.

Door de stroomonderbreking sloten de scholen in de regio de deuren. Verder werd een nachtklok ingesteld van 21 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens ‘om inwoners en bedrijven te beschermen’.

Er zijn nog geen verdachten gearresteerd voor de beschietingen. In het onderzoek naar de feiten werd intussen de hulp ingeschakeld van de FBI.