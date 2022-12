Na reclame voor antisemitische documentaire: Nike stopt definitief samenwerking met NBA-vedette Kyrie Irving

Kyrie Irving heeft zijn schorsing achter de rug en is intussen weer aan de slag bij de Brooklyn Nets. — © USA TODAY Sports

Nike heeft de banden met NBA-vedette Kyrie Irving definitief doorgeknipt. Het Amerikaanse sportmerk reageert zo op de commotie die vorige maand was ontstaan nadat Irving reclame had gemaakt voor een antisemitische documentaire.

“Kyrie Irving is geen sporter meer van Nike”, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf maandag in een korte mededeling.

De breuk kwam er in onderling overleg. Irving postte vandaag op zijn Twitteraccount iets wat een reactie kan zijn op het einde van de samenwerking: “Er is niets kostbaarders dan vrij te zijn.”

De 30-jarige Irving werd in november voor acht wedstrijden geschorst door zijn club Brooklyn Nets omdat hij op zijn sociale media een link had geplaatst naar een antisemitische documentaire.

Nike had toen al besloten de samenwerking ‘on hold’ te zetten. Nu is de breuk dus definitief. Irving kwam in 2011 bij Nike. Zijn sneakers hoorden bij de populairsten uit het aanbod van Nike.