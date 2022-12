Roermond/Borgloon

Belgische wetenschappers hebben afgelopen weekend in Roermond een eeuwenoud reliekkistje geopend met daarin mogelijk de schedel van de bekende theoloog Dionysius de Kartuizer (1402-1471), die geboren werd in Borgloon. “Tegen eind 2023 zullen we weten of de schedel effectief van Dionysius is”, zegt geneticus Maarten Larmuseau.