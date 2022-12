Ook Toby Alderweireld laat van zich horen en voedt geruchten over einde bij de Rode Duivels: “Nu is het tijd om na te denken”

Toby Alderweireld is de volgende Rode Duivel die op sociale media spreekt na de pijnlijke uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar. Van Alderweireld (33) en Eden Hazard (31) wordt gedacht dat ze wel eens afscheid zouden kunnen nemen van de Rode Duivels. Alderweireld geeft in zijn post alvast aan dat hij een reflectieperiode inbouwt.

“We wilden het zo graag en gaven alles wat we in ons hadden, maar het volstond niet... Nu is het tijd om na te denken en focussen op wat in het verschiet ligt”, aldus de Antwerp-verdediger. “Ik wil onze geweldige fans bedanken voor de steun die we hebben gekregen, in de stadions en elders. Bedankt allemaal, merci à tous!”

In een tweede post bedankte Alderweireld de afscheidnemende bondscoach Roberto Martinez. “Een speciale vermelding gaat naar Roberto Martinez die erg belangrijk is geweest de voorbije zes jaar. Ik wens je het beste coach!”