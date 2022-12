“Het blijft overwegend droog met temperaturen tot 5 à 6 graden”

Dinsdag begint de dag in Limburg bij een graad of 4 en daar komt tegen de vroege namiddag nog 1 tot lokaal 2 graden bovenop. Zes graden is min of meer de normale maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. Er waait een zwakke westenwind.

Vroeg op de ochtend kan het vooral over het oosten mogelijk nog eens even wat miezeren. Tussen 10 en 19 uur blijft het op de meeste plaatsen in Limburg volledig droog.

Vooral in het tweede deel van de namiddag kunnen er even wat gaten in het lage wolkendek verschijnen waardoor we dus mogelijk eindelijk nog eens de zon te zien krijgen.

In de loop van de avond zou er weer eens wat lichte regen of motregen kunnen vallen. De temperatuur blijft in de nacht naar woensdag boven het vriespunt en de wind waait nog altijd zwak uit het westen.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.