Het bloedbad dat wielerploeg B&B achterlaat: “In december zeggen dat 24 renners plots vrij zijn, dat is not done”

Het zijn bange dagen voor B&B-Belgen Eliot Lietaer (32) en Jens Debusschere (33). Sinds vrijdag weten ze dat teammanager Jérôme Pineau het budget voor 2023 niet bij elkaar krijgt en dat ze mogen - zeg maar moeten - uitkijken naar een andere ploeg. Ze hopen ergens nog een reddingsboei te vinden. “In december pas vertellen dat iedereen vrij is, eigenlijk is dat not done.”