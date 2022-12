Peter Goossens ontwerpt gelimiteerd bier voor Duvel Moortgat: “Idee is letterlijk tussen pot en pint ontstaan”

Breendonk

Driesterrenchef Peter Goossens en zijn sommelier Tom Ieven van het Hof van Cleve hebben samen met brouwers Hedwig Neven en Cédric Heymans van brouwerij Duvel Moortgat een bier ontwikkeld dat hun smaakpapillen helemaal kan bekoren. De Duvel X Hof van Cleve is een zeer gelimiteerd verkrijgbaar degustatiebier dat je, buiten in het Hof van Cleve, maar op twee plekken in het Antwerpse kan proeven.