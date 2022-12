Een Peruviaanse muts, verwrongen revolver en bokaal bonen: de opvallendste bewijsstukken van het terreurproces

Zestien glazen potten

Spuiten en een bokaal om explosieven te maken. — © BELGA

Het meest opmerkelijke voorwerp in de vitrinekast is die lege glazen pot. Een van de zestien bokalen die door justitie in beslag werden genomen in de schuilplaatsen van terreurcel. De terroristen hadden die potten vol bonen gekocht in de supermarkt, de inhoud door het toilet gespoeld en de potten gebruikt om hun explosieven aan te maken.

Ook andere voorwerpen in de vitrinekast werden gebruikt voor de aanmaak van het instabiele TATP. Zoals de gele afwashandschoenen, het mondmasker tegen de giftige dampen, de spuiten om de hoeveelheden af te meten en de rooster waarop de explosieven boven de verwarming werden gedroogd.

Een Peruviaanse muts

De Brusselse terreurcel verstopte zich achter schuilnamen, valse paspoorten en vermommingen. Zo ook Najim Laachraoui, die als bommenmaker vanuit Syrië terug naar Brussel was gestuurd. Hij werd gezocht door de politie. En dus vermomde hij zich met een opvallende Peruviaanse muts toen hij inkopen ging doen voor de terreurcel. Ook toen hij op 22 maart 2016 de luchthaven binnenwandelde, was hij vermomd. Met een zwarte pruik, die ook in de vitrinekast ligt.

Bouten en schroeven om de bommen meer ravage te laten aanrichten. — © BELGA

Bouten en schroeven

De terroristen hadden niet alleen explosieven bij toen ze hun aanslagen gingen plegen. Ze hadden die bommen ook voorzien van bouten en schroeven. Die zouden rondgeslingerd worden door de explosie en zo extra ravage aanrichten. In hun schuilplaats werden nog resterende bouten en schroeven gevonden. Die staan nu als bewijs vooraan in de assisenzaal. Ze liggen er naast een metalen vuilnisbak. De bommen in de luchthaven zaten ook in zo’n vuilnisbakken. Metalen vuilnisbakken, ook om extra slachtoffers te maken.

Verwrongen tram en een lege verpakking

Bewijsmateriaal kan groot zijn, maar ook heel klein. Een stuk verwrongen staal in de vitrinekast is afkomstig van het ontplofte metrostel in Maalbeek. Ook het getroffen metrostel zelf bestaat nog, en de voorzitter denkt er duidelijk aan om het te gaan bezoeken tijdens het proces. Ander bewijsmateriaal is net heel subtiel. Zo ligt er ook een lege verpakking van een batterij. Het zijn vingerafdrukken op dat soort verpakkingen die sommige beschuldigden zwaar in de problemen brengen, omdat het hun rol in de aanmaak van de explosieven moet aantonen.