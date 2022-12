Politie in Rotterdam schiet verdachte neer na steekpartij met drie gewonden

De politie heeft maandagavond in de Nederlandse stad Rotterdam een verdachte neergeschoten die drie mensen had neergestoken, onder wie een politieagent. Dat laat een politiewoordvoerder maandagavond weten. Het incident deed zich voor in Rotterdam-Hillegersberg, ten noorden van het centrum.

De politie was rond 18.30 uur naar de Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg gegaan, omdat daar een steekpartij had plaatsgevonden waarbij twee mensen gewond waren geraakt. “Toen we daar parkeerden en uitstapten, werd een van onze collega’s met een steekwapen bedreigd door de verdachte”, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. De politieman werd daarna ook gestoken en raakte gewond.

De collega van de agent schoot vervolgens op de verdachte, die daardoor zwaargewond raakte. Alle vier de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.