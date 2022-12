Man 20 uur in zee na val van cruiseschip: “Bamboe gegeten en haaienvin gezien”

Een Amerikaanse man die op 23 november van een cruiseschip viel en na twintig uur door reddingswerkers werd gevonden in de Golf van Mexico heeft geen idee hoe hij overboord is geraakt. Dat laat hij weten aan de Amerikaanse nieuwszender ABC.

In een interview met Good Morning America vertelt de 28-jarige James Michael Grimes uit Alabama dat hij niet begrijpt hoe hij te water is geraakt. Luttele momenten voor zijn vermissing bevond Grimes zich nog in een bar aan boord van het schip. Na een luchtgitaarwedstrijd te hebben gewonnen, ging hij rond 11 uur ’s avonds naar de wc en keerde vervolgens niet meer terug. “Ik kwam bij bewustzijn in het water en zag helemaal nergens meer een boot varen”, vertelt hij. Grimes was slechts een paar uur onderweg op een cruise samen met zijn familie toen hij verdween. Pas 20 uur later zag de bemanning van een passerend schip hem in het water liggen. De kustwacht noemde het feit dat Grimes gevonden werd het ‘wonder van Thanksgiving’.

De drenkeling vertelt de hoop nooit te hebben opgegeven. “Mijn grootste angst is verdrinken. Dat was iets waarvan ik absoluut niet wilde dat het mij zou overkomen. Ik heb me er niet bij neergelegd, omdat ik mijn familie weer wilde zien.” Ondanks zijn vastberadenheid waren het angstige uren voor Grimes. Op een zeker moment dacht de drenkeling zelfs een haaienvin te hebben gezien. Toch gaf hij de hoop niet op. Grimes probeerde aan voedsel te komen door op een bamboetak te kluiven die voorbij dreef. “Op een zeker moment bedacht ik me dat ik de val had overleefd en er nog steeds geen dieren waren die me hadden opgegeten. Daardoor voelde het alsof ik die beproeving zou overleven.”

Toen hij uiteindelijk de lichten van het voorbijvarende schip zag, zette Grimes het op een zwemmen. “Dat was mijn laatste beetje energie. Ik gebruikte al mijn laatste krachten om het te halen.” Om de aandacht van de kustwacht te trekken trok Grimes zijn sokken uit en begon ermee te zwaaien. “Vervolgens werd er met licht op mij geschenen en hoorde ik ‘we hebben hem!’ Daarna zag ik een man uit een helikopter naar beneden komen.”

Grimes kampte met zware onderkoelingsverschijnselen, maar knapte in het ziekenhuis relatief snel weer op.