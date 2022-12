Nederlands serviesmerk haalt kom met lachende Anne Frank uit collectie na ophef

Het Nederlandse serviesmerk Blond Amsterdam heeft een eetkom met daarop een tekening van een lachende Anne Frank uit de winkels gehaald nadat er ophef was ontstaan over die afbeelding.

De eetkom maakt deel uit van de serie ‘Hollands Glorie’ van Blond Amsterdam. Tussen de kaas, klompen, tulpen en windmolens is op de eetkom ook een tekening van een glimlachende Anne Frank te zien. Onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had kritiek geuit op de “ontzettend ongepaste” afbeelding van een lachende Anne Frank. Dit is “niet de context waarin zij herinnerd moet worden. En helaas was haar lot niet bepaald een voorbeeld van ‘Hollands Glorie’”, zo luidt de reactie op Twitter.

Als gevolg van de kritiek besliste de fabrikant maandagavond de kommen uit de rekken te halen. “De serie waarin de kom is verschenen hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn. Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden. Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest. Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken”, reageert Blond Amsterdam. De inkomsten van de al verkochte kommetjes worden volledig gedoneerd aan een nog niet gekozen goed doel, heeft het bedrijf nog bekendgemaakt.

Anne Frank (1929-1945) leefde twee jaar lang met haar familie en vier andere joden ondergedoken voor de nazi’s in een achterhuis in Amsterdam. Daar schreef ze haar dagboek, dat nu wereldberoemd is. In 1944 werd de schuilplaats verraden en werden de bewoners gedeporteerd naar concentratiekampen. Alleen Franks vader Otto overleefde het.