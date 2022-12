Tweedeklasser United Wellen slorpt jeugdafdeling van failliete Group K Borgloon op

Tweedeklasser United Wellen is in één klap vijf teams en een zeventigtal leden rijker. Het gaat om bijna de integrale jeugdafdeling van de voormalige eersteklasser Group K Borgloon, die begin oktober de boeken neerlegde.

In eerste instantie had het jeugdbestuur van Borgloon de intentie om een doorstart te maken. Maar de financiële situatie van de vzw was te dramatisch. Plan-B was een nieuwe club oprichten. Maar nu wordt het dus plan-C: een samengaan met United Wellen. “Het harde werk van de voorbije drie jaren, mocht niet verloren gaan”, zegt jeugdverantwoordelijke Jurgen America, die trainingen en wedstrijden bleef organiseren. “Dit is de beste optie. Wellen ligt op vijf kilometer van Borgloon en wat voor mij heel belangrijk was: alle spelertjes kunnen samenblijven. Natuurlijk werden er velen benaderd door andere clubs, maar op enkele na maakt iedereen de overstap naar Wellen. Het voordeel is dat Wellen seniorenteams heeft in tweede nationale, eerste provinciale en derde provinciale. Zo kunnen alle spelers straks doorstromen naar een team op hun niveau.”

Wellen krijgt er naast de verplichte U15 en U17 vanaf januari dus ook U10, U11, U12, U13 en een extra U15 bij. “Daar zijn we heel blij mee”, vertelt Jurgen Voorter van United Wellen, die de eerste contacten legde. “Het maakt onze Wellense familie nog groter en hopelijk kunnen we straks enkele van deze jeugdspelers zien schitteren in tweede klasse.”