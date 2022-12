Onze tv-tips: verwoestende orkanen, na de tv-bekendheid en verbouwen

A Perfect Planet

Canvas, di, 21.20u

Het leven op aarde blijft fascineren. De BBC maakte er een vijfdelige natuurhistorische reeks over. Vandaag heeft men het over vulkanen. We hebben ze niet onder controle, maar zonder vulkanen was er geen leven op aarde. Ze lijken allesverwoestend, maar het magma voedt het land en het mineraalrijke as dat bij uitbarstingen achterblijft maakt de grond vruchtbaar. Een aanrader. (tove)

Na Down the road

NPO3, di, 20.55u

Al enkele jaren is Dieter Coppens het gezicht van het realityprogramma dat niet alleen bij ons maar ook in Nederland heel veel kijkers heeft. Kijkers leefden massaal mee met de jonge mensen met Down die de wereld verkenden. Hoe verging het hen na de opnames? Dat is in dit programma te zien. Zo blijkt dat Jens uit het tweede seizoen alleen is gaan wonen in Sint Truiden, en dat lukt hem prima. (tove)

Rock The Block

TLC, di, 20.30u

De fans van het betere renovatieprogramma zitten zeker en vast klaar voor de start van het derde seizoen. De succesvolle formule is behouden: opnieuw nemen 4 duo’s het tegen elkaar op om identieke eigendommen te renoveren en te zorgen voor een ware metamorfose. Vroeger al fan van The Block of Huis Gemaakt? Dan zit je hier goed. (tove)