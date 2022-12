Werkloosheid beperken in de tijd, een goed idee of te simplistisch?

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi verraste zondag vriend en vijand met zijn pleidooi om de werkloosheidsuitkering te laten uitdoven in de tijd. Hij wil de uitkering de eerste maanden wat verhogen, om ze dan sterk terug te schroeven en na drie jaar te laten verdwijnen. Wie 2,5 jaar werkloos is, krijgt een ‘ultiem voorstel’ om aan de slag te gaan: wie dat weigert, zou zijn recht op een uitkering verliezen indien hij of zij geen 20 jaar heeft gewerkt. Goed idee of niet?