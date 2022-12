Na mislukte Tinderdate doen Lynn en Joke als vriendinnen mee aan ‘Fear Factor’

Hoe sterk zijn vriendschappen echt? Dat test Alex Agnew dinsdag uit wanneer vier duo’s van kameraden meedoen aan zijn Fear Factor. Joke en Lynn vonden elkaar via Tinder. “We hebben één date gehad en dat viel dik tegen. Maar qua vriendschap is het wel goed uitgedraaid.”

Lynn is op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat ze vijftien jaar in de gehandicaptenzorg heeft gewerkt. Ook Joke gooide onlangs haar leven om nadat ze stopte als kok om als schilder aan de slag te gaan. De Zonhovense heeft het niet op spinnen en insecten en zal dus geen fan zijn van de eerste opdracht. Daarin moeten de vier teams sleutels en codes bemachtigen die in enkele terraria worden bewaakt door maden, kakkerlakken, schorpioenen en tarantula’s. “Als ik thuis een spin zie, neem ik een glas om erover te zetten en wacht ik tot iemand anders die kan buitenzetten”, vertelt Joke. Helaas is er dinsdag niemand met een glas om haar te helpen. Als de twee vriendinnen snel genoeg voorbij de beestjes geraken, wachten nog proeven met elektrische schokken en een kooi in het water. (nco)

‘Alex Agnew’s Fear Factor’, vanaf 21 uur op Play4 en GoPlay