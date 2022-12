Remco Evenepoel beantwoordt vanop de rollen vragen van zijn fans: “De tijdritten van de Giro liggen me echt goed”

Remco Evenepoel heeft op Instagram vragen van fans beantwoord terwijl hij op zijn rollen een training afwerkte. De wereldkampioen deed dat om de wielerapp BKool te promoten. Met een opvallend weelderiger kapsel dan we van hem gewoon zijn, blikte Evenepoel vooruit, onder meer naar de Giro van 2023, zijn grote doel volgend jaar. “Mijn grote droom is om de drie grote rondes te winnen”, zei hij.

LEES OOK. Dit is de roze trui die Remco Evenepoel in zijn kast wil hangen

Zo’n duizendtal fans woonden de Instagram live van Remco Evenepoel bij vanuit Calpé. Dat is niet alleen zijn nieuwe woonplaats, maar ook de plek waar Soudal-Quick-Step het eerste trainingskamp voor volgend seizoen houdt. Onder meer Fabio Jakobsen kwam even goeiendag zeggen tijdens de indoortraining, die een flink klimmetje bevatte.

“Een groot deel van de ploeg is vandaag gearriveerd, vanaf morgen is iedereen hier”, zei Evenepoel terwijl hij van katoen gaf. “Het is altijd fijn om terug bij de jongens te zijn en samen relaxte trainingen te doen.”

Het grote doel van de wereldkampioen in 2023 wordt de Ronde van Italië in mei. “Ik kijk enorm uit naar de openingstijdrit en vervolgens naar rit negen (ook een individuele tijdrit, red.). Die laatste hebben we vorige week verkend. Het zijn in deze Giro mooie tijdritten die me goed liggen. Ik hoop het goed te doen. De laatste week bevat superzware, maar mooie bergritten in de Dolomieten. Ik kijk ernaar uit. Het zal een speciale laatste week worden.”

Er werden ook gevraagd naar de trainingsgewoontes van Evenepoel en concrete tips. “Als je een goeie aerodynamische positie op de fiets wil aannemen, moet je een flexibel lichaam hebben. Daar kun je aan werken. In de ploeg hebben we goede kinesisten die me daarbij helpen. Na mijn zware val in de Ronde van Lombardije hebben we mijn positie op het zadel veranderd. Mijn huidige positie voelt heel goed. Ook aan mijn tijdritpositie werken we vaak. Er zullen komend seizoen ook weer veranderingen zijn.”

Een paar dagen geleden werd Evenepoel bekroond met de Vlaamse reus, de prijs voor de sportpersoonlijkheid van het jaar volgens de Vlaamse journalisten. — © rr

Loopfanaat

“Ik heb tijdens deze winter veel gelopen. Ik hou ervan om naast het fietsen ook andere dingen te doen. Vroeger heb ik als voetballer vaak gelopen en ik hou er nog altijd van. Vroeger reed ik ook vaak op de rollen, maar vorig jaar is dat veranderd. Sindsdien doe ik ook als het koud is of als het regent mijn trainingen buiten. Of ik al gedacht heb aan veldrijden? Ja, maar het is geen groot doel en ik denk niet dat er kansen liggen om me als renner te ontwikkelen. De grote droom waarop ik nu gefocust ben, is het winnen van de drie grote rondes.”

Evenepoel gaf ook een acte de présence op het afscheid van Iljo Keisse. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Stevig diner met Kerst en Nieuwjaar

“Wat mijn favoriete maaltijd is? Dat hangt ervan af. De avond voor een koers eet ik kip, vis, pasta of rijst. Ik probeer te variëren, want je wil niet iedere keer hetzelfde eten. Als ik echt naar niets moet kijken, doe dan maar een hamburger met frieten en daarna een ijsje. Wat ik met Kerst en Nieuwjaar doe? Twee keer hetzelfde: een heel lange training ’s ochtends zodat ik ’s avonds kan genieten van een groot diner.”

“Wat mijn favoriete helling in Vlaanderen is? De Muur van Geraardsbergen. Ik kan niets anders zeggen, toch? Ik ben ze eens vijftig keer op een dag opgereden (dat was een uitdaging tijdens de coronaperiode, red.). Daar heb ik nog altijd nachtmerries van.”

Evenepoel informeerde tijdens de sessie ook naar de tussenstand van Japan-Kroatië op het WK. “Brazilië is zeker een van mijn favorieten op eindwinst.”

Ook Oumi kwam virtueel even gedag zeggen en liet weten dat ze haar man mist. “Het is dan ook al twintig minuten geleden dat we elkaar gezien hebben”, grapte Evenepoel. “Ik mis haar ook. Ik had nog voorgesteld dat ze mee zou fietsen, maar ze heeft geen rollen.”