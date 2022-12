De ene gouden generatie is de andere niet: Kroatië bezorgt Japanners nieuw WK-trauma na penaltythriller en mag naar kwartfinale

Op het vorige WK werd Japan in de 1/8ste finales uitgeschakeld. Weet u nog?De Rode Duivels haalden een 0-2 achterstand op en Chadli maakte in de laatste minuut de winnende treffer. Nu kwamen ze nog dichter. Pas na strafschoppen gingen ze eruit en geen eerste WK-kwartfinale in hun geschiedenis. Kroatië, naast de Rode Duivels zelf verantwoordelijk voor de vroegtijdige Belgische aftocht, speelt alweer de kwartfinale. Deze gouden generatie krijgt een mooier afscheid.

Dat is werk voor de volgende keer: strafschoppen leren trappen. Van de vier richting Livakovic gingen er drie de mist in. Minamino, Mitoma (ex-Union) en Yoshida trapten telkens binnen het bereik van de Kroatische doelman. De misser van Livaja konden de Kroaten zich makkelijk permitteren. Was het vier jaar geleden pijnlijk voor de Japanners, dan nu nog pijnlijker.

Aan de andere kant was het uiteraard feest. Vicewereldkampioenen als Luka Modric (37), Dejan Lovren (33), Ivan Perisic (33), Domagoj Vida (33), Andrej Kramaric (31) en mogelijk ook Marcelo Brozovic (30) zijn dus nog niet aan hun pensioen bij de nationale ploeg toe. Ze spelen nog lustig een kwartfinale op WK en zo is het, wat er ook gebeurt, sowieso een aftocht met het hoofd hoog geheven. Beter dan de Belgen.

Er zit meer grinta in dat Kroatisch team, iets wat de Rode Duivels zeker in de eerste twee WK-wedstrijden misten. De vraag is: hadden de Rode Duivels beter kunnen doen? We zullen het nooit weten. Ex-bondscoach Roberto Martinez zei dat zijn team in het toernooi zou groeien maar het hoge niveau van in Rusland halen, was niet mogelijk geweest. En dit Japan is sterker dan het Japan van vier jaar geleden. Door scha en schande tactisch rijper geworden, begaan ze niet meer de tactische fouten van die avond in Rostov aan den Don. Nu nog beter strafschoppen leren trappen. De Duivels konden voorbije donderdag niet winnen van Kroatië. We hoeven dus niet te veel te treuren of van een gemiste kans te spreken.

© AP

Verschillende stijlen

Niet dat Japan en Kroatië er in hun verschillende speelstijlen een spetterende partij van maakten. Het energieke van Japan tegen het meer controlerende van Kroatië. Misschien nog het best gesymboliseerd door twee spelers van elk land die in de Belgische competitie speelden.

Enerzijds Junya Ito, de gewezen Genk-speler die zonder problemen 120 minuten de ganse flank afrent. Hij begon goed maar werd daarna slim opgevangen door de Kroaten. Anderzijds Ivan Perisic, de gewezen speler van Roeselare en Club Brugge, die zoveel ervaring en kwaliteit heeft dat hij nog altijd een beslissende rol kan spelen. Ook hij rent zich rot maar doet met meer overleg dan Ito. Perisic was ook de speler die voor de 1-1 zorgde. Met een heerlijke, perfect uitgevoerde kopbal drukte hij zijn stempel op deze 1/8ste finale. Voor de strafschoppen kwam hij niet in aanmerking. Bondscoach Zlatko Dalic had Perisic net als sterspeler Modric tijdens de verlengingen naar de kant gehaald. Een risico want beide ervaren rotten kunnen wel wat druk aan. Maar hun vervangers bij de strafschoppen duidelijk ook.

© AP

Halve kansen

Het was 120 minuten een wedstrijd in evenwicht met vooral (halve) kansen aan elke kant. In de eerste helft stuitte Perisic op Gonda, Kramaric toonde zich niet scherp. Bij Japan liep het ook stroef tegen de goed georganiseerde Kroaten. Ito kon aanvankelijk de linkerkant van Japan nog wat teisteren maar dat was snel afgelopen toen de Kroaten zich daarop gingen instellen. Het was dan ook pas met de rust in zicht dat de openingstreffer viel. Daizen Maeda, de Japanse publiekslieveling van Yokohama Marinos, strafte een schermutseling voor het Kroatische doel af. Na de rust maakte Perisic gelijk en vielen er nog kansjes aan beide kanten. In de slotfase begonnen ze bij Japan wel te bibberen, die avond tegen de Belgen in 2018 in gedachten waar het op de valreep nog misliep. Nu was het misschien nog erger: door de loterij van de strafschoppen uitgeschakeld.