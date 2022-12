Bye België, Ola Spanje: Belgische World Tour-ploegen zijn vertrokken op winterstage

De trek naar het Zuiden is begonnen. Sinds maandagavond zitten de drie Belgische World Tour-ploegen in Spanje. Daar piekt de temperatuur deze week zelfs even tot twintig graden. Dat is een stuk leuker om de basis te leggen dan hier in de winterse ellende te koukleumen. Bijna alle World Tour-ploegen zitten deze maand tussen Girona en Almeria of op Mallorca.

Alpecin-Deceuninck met Sinkeldam naar Benicassim

Maandag vloog de wegploeg naar Benicassim, al jaren de uitvalsbasis van de broers Roodhooft. De gemeente ligt aan de Costa Azahar. Zoals bekend onderbrak Mathieu van der Poel even het cross-seizoen om mee op deze stage te trekken. Ramon Sinkeldam is er ook bij. De voormalige lead-out van Arnaud Démare – die normaal bij B&B Hotels zou rijden – tekende een contract voor twee jaar. Hij mist dus niets van de voorbereiding op volgend seizoen. Samen met Jonas Rickaert wordt hij de lead-out voor enerzijds Jasper Philipsen en/of Kaden Groves. Vanaf dinsdag wordt er in groepen getraind, al naargelang het wedstrijdprogramma.

Intermarché-Circus-Wanty Gobert zonder Girmay

Sinds maandagavond zijn alle duiven geland in hotel Albir Garden Resort in Alfaz del Pi. De enige ontbrekende is het wereldsterretje Biniam Girmay. In samenspraak met de ploegleiding blijft hij in Asmara, bij vrouw en kind. De hoofdstad van Eritrea ligt op 2.400 meter hoogte, dus kan hij daar even goed tot beter trainen. “Biniam is er in januari bij de tweede stage wel bij. Hij kwam in oktober nog eens overgevlogen naar onze hoofdzetel voor wat logistieke zaken en het gala”, aldus woordvoerder Sarah Inghelbrecht. “27 van de 28 renners zijn aanwezig. Rex, Paquot, Vliegen en Mihkels kwamen zondagavond al aan.”

Met Domenico Pozzovivo is nog geen akkoord bereikt. De oude Italiaan is gelinkt aan cosponsor Vini Zabù, maar de partijen kwamen nog niet tot een akkoord voor 2023.

Soudal-Quick-Step au grand complet

De ploeg van Patrick Lefevere is sinds maandagavond ook au grand complet. Sommigen, zoals wereldkampioen Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe, zijn al van zondag in hotel Suitopia in het centrum van Calpe omdat ze net iets meer sponsorverplichtingen hebben dan de rest. Evenepoel kwam met ploegleider Davide Bramati vanuit Italië, waar hij al wat Giro-ritten verkende. Alaphilippe kwam dan weer uit het ondergesneeuwde Andorra.

De eerste drie stagedagen zijn volledig gerelateerd aan sponsors. De vergaderzalen zijn ingericht als studio’s om de verschillende partners van Lefeveres ploeg van content te kunnen voorzien. Daarna wordt er wat meer gericht getraind. Het is ook de enige van de drie winterstages waarop de ploeg volledig is. Tijdens de stage in januari van Soudal-Quick-Step ontbreekt per traditie de kern die voor de Santos Tour Down Under is voorzien.

Momenteel heeft Lefevere 29 renners onder contract. In principe is er nog plaats voor één renner, want een World Tour-ploeg mag volgend jaar maximaal dertig renners bevatten. Volgens de Franse krant La Télégramme zou Soudal-Quick-Step een van de talrijke ploegen zijn die met de Bretoen Axel Laurance flirt nadat duidelijk is geworden dat B&B Hotels ophoudt te bestaan in zijn huidige vorm als Proteam.

Ook de vrouwenploeg AG Insurance NXTG komt straks naar datzelfde hotel, waar in principe ook Groupama-FDJ de zuiderse stages houdt.