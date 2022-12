Het Vlaams Agentschap Opgroeien heeft vrijdag beslist om de vergunning van de crèche “Groepsopvang ‘t Boeleke” in Sint-Niklaas “met dringende noodzakelijkheid” te schorsen.

De schorsing kwam er na recente informatie “waardoor er ernstige bezorgdheid is over de veiligheid en gezondheid van de kinderen”. De opvang, die plaats biedt aan 16 kinderen, is vanaf maandag gesloten.