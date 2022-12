Genk

Wat in 1983 ontstond als cateringbedrijf Horeservi, is ondertussen uitgegroeid tot de geïntegreerde groep Umami in Genk. Het bedrijf van Marleen Flemings levert vandaag het equivalent van 70.000 volwaardige en gezonde maaltijden per dag. Zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.