Ben jij een strijder, skeer of goofy? Eén van deze woorden wordt Kinder- en Tienerwoord van het jaar

“Kinderen en tieners hebben een eigen taal en ze verrijken elkaar. Het fijne aan de verkiezing is dat ze op die manier ook met hun taal – die ze ook echt begrijpen en gebruiken – au sérieux worden genomen”, zegt Katrien Van Der Slycken, hoofd ‘Jong’ bij VRT NWS.

Dit jaar is de verkiezing extra speciaal, zegt Van Der Slycken. Want voor de eerste keer ooit kan één woord in beide lijsten op de eerste plaats staan. “Slay en aina zien we zowel bij de kinderen als bij de tieners veel terugkomen. Het zou dus best kunnen dat het kinder- en het tienerwoord hetzelfde wordt.”

Klassiekers

Heel wat woorden die vroeger veel gebruikt werden bij jongeren, halen nu het lijstje niet meer. Zo haalt ‘boeie’, dat in 2018 nog kinderwoord van het jaar was en ‘wat maakt dat uit’ betekent, dit jaar het lijstje niet. “Veel twintigers en dertigers gebruiken het wel nog, maar kinderen niet meer. Je ziet woorden ook vaak zakken. Zo worden ze het ene jaar veel bij de tieners gezien en verschijnen ze het jaar nadien bij de kinderwoorden van het jaar.” Andere woorden zijn dan weer klassiekers geworden. Zo wordt LOL(laughing out loud) nog steeds gebruikt, net zoals ‘vriend’ of ‘gast’. Dat laatste woord staat zelfs dit jaar opnieuw in het lijstje van kinderwoorden van het jaar.

Stemmen voor het kinderwoord van het jaar kan via www.ketnet.be. Voor het tienerwoord van het jaar gebeurt dat via het Instagramkanaal van nws.nws.nws.