De Maasbrug in Maaseik bleek na de overstromingen in 2021 niet meer te voldoen. — © Miranda Gijsen/Mark Dreesen

Hasselt

Er wordt in 2023 voor 174 miljoen euro geïnvesteerd in Limburgse mobiliteitsprojecten. Het gaat onder andere om 20 miljoen euro voor een nieuwe brug over de Maas in Maaseik, maar ook elders in de provincie staan er werken op stapel.