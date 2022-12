37-jarige partner bekent dat hij Heidi (52) om het leven bracht, man aangehouden op verdenking van moord

Het parket heeft meer details vrijgegeven over wat er zich zondagavond in het West-Vlaamse Marke heeft afgespeeld. Een 37-jarige man bekende dat hij zijn partner, de 52-jarige Heidi, met geweld om het leven bracht.

Zondag omstreeks 19 uur kwam bij de politiezone Vlas een oproep binnen voor feiten gebeurd in Marke. Ter plaatse werd vastgesteld dat Heidi B., een vrouw geboren in 1970, door middel van geweld om het leven werd gebracht. Haar minderjarige pleegdochter, een meisje van negen, bevond zich op het moment van de feiten in de woning.

De 37-jarige Mohammed Z., geboren in 1985, de partner van het dodelijk slachtoffer, werd op verdenking van moord en poging van moord gearresteerd en voorgeleid. Zijn aanhouding werd door de onderzoeksrechter bevestigd, nadat hij bekende Heidi B. met geweld om het leven te hebben gebracht.