Amerikaanse FedEx-koerier ontvoert en vermoordt 7-jarig meisje

In de Amerikaanse staat Texas, is vrijdag een koerier van FedEx beschuldigd van de ontvoering en moord van een 7-jarig meisje. De 31-jarige Tanner Lynn Horner nam Athena Strand mee tijdens zijn pakjesronde en bracht haar een uur later om het leven. Waarom hij het meisje vermoordde is nog niet duidelijk. De dader was nog niet eerder bekend bij de politie: “Zijn strafblad is blanco”, zegt sheriff Lane Akin. Ook de doodsoorzaak van het meisje blijft voorlopig uit. Wel is al zeker dat ze niet om het leven kwam door een aanrijding.

Dader Tanner Lynn Horner. — © AP

Doodstraf

Marilyn Presley Gandy, de moeder van Athena, deelt haar verdriet op Facebook: “De woede die ik voel is onbeschrijflijk”, zegt ze. FedEx uit zijn steun voor de nabestaanden: “We zijn diep geschokt door wat er gebeurd is”, deelt het bedrijf mee. “Onze gedachten zijn dan ook volledig bij de familie van Athena.”

Horner zit voorlopig in de gevangenis van Wise County. De politie is momenteel in gesprek met de procureur van het district: “De doodstraf is niet uitgesloten”, zegt de Sheriff.

EF