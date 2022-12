Erik Van Looy eerste gast in ‘James de musical’: “Fantastisch om Herman Brusselmans in musical te zien”

Vanaf 8 december zet James Cooke elke donderdag een BV in de kijker in James de musical. Dit seizoen mag Erik Van Looy de spits afbijten. Zijn verhaal gaat van zijn carrière als regisseur tot De slimste mens ter wereld. En er komt ook één bekende figurant opdraven in de musical: niemand minder dan schrijver en De slimste mens-jurylid Herman Brusselmans.