Hij zat in New York en Berlijn, maar nu neemt Truiense kunstenaar je mee op reis door Japan

De expo van Gert Robijns is nog tot eind januari te bezoeken in Antwerpen. — © Kris Van Exel

Europese kunstliefhebbers kennen Truienaar Gert Robijns (50) onder andere van het feit dat hij een heus dorp nabouwde. Maar nu is hij ook ‘big in Japan’. Zijn solotentoonstelling Rush Rush zit vol nieuw werk dat het daglicht zag na een vreedzame veroveringstocht door het land van de rijzende zon.

Robijns was lange tijd niet honkvast. Hij studeerde in Brussel en Maastricht, resideerde en werkte een tijd in New York, Berlijn en Charleroi, maar keerde uiteindelijk terug naar zijn roots. Hij bouwde het dorp van zijn grootouders - Gotem - na op de landingsbaan in Brustem. Daarna verbouwde hij onder de noemer Reset Home het huis van zijn grootouders. In plaats van een typische Vlaamse woning werd het een artistieke werk- en toonplek waar Luc Tuymans exposeerde.

Rondom het Emile Van Doren Museum in Genk bracht hij een spiegelende wand aan die het landschap rond de residentie van de vroegere landschapsschilder reflecteert. En in Borgloon werden zijn plannen om een grote serre te bouwen (Reset Plein Air) voor het tonen van kunst enthousiast ontvangen en goedgekeurd. Tenminste: tot er protest kwam van boeren die vreesden dat de bezoekende kunstliefhebbers hun percelen zouden beschadigen. Dat feit, en een mondiale pandemie, zorgden ervoor dat Robijns thuis ‘vastzat’ en weer begon te schilderen.

© Kris Van Exel

Maar er was ook een connectie met Japan. Robijns toont werk van kunstenaar Yutaka Sone op zijn smartphone. Marmeren blokken met aan de bovenkant hele steden - Hongkong, Manhattan… - minutieus uitgehouwen. “Ik ontmoette hem op een vernissage en zag vergelijkenissen met mijn dorp in Brustem”, zegt Robijns. “Er was een klik. Yutaka vond dat mijn werk in Japan moest gezien worden.”

Werk van Yutaka Sone op de expo van Gert Robijns. — © Kris Van Exel

Schaarse ruimte

Alzo geschiedde. Een jaar later leidde dat dan weer tot een rondtrekkende Reset Mobile in het land van de rijzende zon. Een vrachtwagen trok door Japanse landschappen en steden met in de laadbak een groot parachutezeil - verdeeld in 24 vakken, evenveel als de uren in een dag en de tijdzones in de wereld - en stokken die snel en makkelijk konden worden opgezet. Op die manier ontstaat een plotse ruimte waar allerlei dingen mogelijk zijn: gesprekken voeren, een plek voor creatieve workshops voor (kwetsbare) kinderen, grote en kleine problemen bespreekbaar maken.

Op de terril in Winterslag lag de parachute ook en zwengelde hij zo het nadenken over fossiele brandstoffen aan. Midden in een stad kan de plotse reset-ruimte een discours op gang trekken over de almaar schaarser wordende ruimte. “Vooral vrije ruimte wordt zeldzaam”, zegt Robijns. “Reset mobile gaat ook over de relatie landschap en kunst: welke rol kan een kunstenaar daarin spelen? Hoe kan hij die ruimte delen met anderen?” In welke vorm Robijns ook een Reset doet: het laat je op een andere manier naar dingen kijken. Het probeert je visie te resetten, in een tijd waarin iedereen aan zijn eigen grote gelijk vasthoudt.

© Kris Van Exel

Serre

Robijns legde de trip door Japan vast in een video die je bij het binnenkomen van de expo ziet. Van het parachutezeil maakte hij werken waarin figuren te herkennen zijn. Hij schilderde het Japanse team dat hem vergezelde als dank voor hun medewerking en hij zette videostills van zijn film over in houten sculpturen. Alles hangt aan elkaar vast, ook de grote palmboom van zijn bevriende kunstenaar Yutaka Sone die een aparte ruimte inneemt. Naast de expo is er ook een lijvig, fraai boek dat alle Reset-projecten bundelt. Wat de serre in Borgloon betreft: dat idee is niet verdwenen. Hij wijst naar een van de stokken van zijn Reset Mobile die als sculptuur tegen een van de expomuren leunt. “Ook ik blijf rechtop staan, maar ik wil ook altijd samenwerken met alle betrokken partijen”, zegt Robijns. Wordt vervolgd.

Rush Rush, t.e.m. 28 januari, Galerie Tommy Simoens, Falconplein 32 in Antwerpen. Info: www.tommysimoens.com en www.gertrobijns.com