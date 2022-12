Tongenaar (25) krijgt 15 maanden cel voor dealen met enkelband

Het dossier startte in 2020 na politionele informatie waaruit bleek dat de man vanuit zijn woning in Tongeren drugs verhandelde. Tijdens eens van de observaties beslisten de inspecteurs om de wagen van een van de afnemers te onderscheppen. “Die gaf meteen toe dat hij cannabis had aangekocht bij de beklaagde”, aldus de procureur.

Tijdens de huiszoeking die volgde vond de politie 960 euro cash geld, een weegschaal, gripzakjes en cannabis. “Eerst ontkende hij, maar nadien gaf hij wel toe dat hij verkocht sinds hij uit de gevangenis kwam. Hij zou een twintigtal klanten hebben, waaronder ook een minderjarige”, aldus de aanklager.

Elektronisch toezicht

De twintiger startte zijn handeltje in cannabis nadat hij onder elektronisch toezicht vrijkwam uit de gevangenis. Zijn lesje had hij niet geleerd, want hij begon meteen met dealen. “Ik had financiële problemen en ik zat thuis met een enkelband. Ik kon dus niet gewoon gaan werken”, zo klonk zijn eerder bizarre uitleg. “Dus u hebt deze nieuwe feiten gepleegd toen je een enkelband droeg voor een andere veroordeling. Dan ben je wel echt heel slecht bezig”, zo antwoordde de rechter verontwaardigd.

Maandag veroordeelde de Tongerse rechter hem tot een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro. “Dat hij tijdens het plegen van de feiten onder elektronisch toezicht stond, zegt alles over zijn criminele ingesteldheid en zijn totaal gebrek aan normbesef”, concludeerde de rechter in het vonnis.