COLUMN Limburgs Landschap: nonnetjes op de Maas

Een dobberend stukje geluk in een symfonie van zwart en wit. Dat is wat deze prachtige wintergast voor mij is. Zeker het mannetje. Want jawel, mannelijke nonnetjes bestaan. In de vogelwereld dan toch.Ze zijn trouwens teruggekeerd uit het hoge noorden, om hier te overwinteren. Ik zie ze meestal langs de Maas. Soms op de rivier zelf, soms op de grote grindplassen er vlakbij. Voor deze beauty’s rij ik graag tot daar.Eigenlijk hadden ze kleine zaagbekken moeten heten. Ze behoren tot dit geslacht van watervogels. Je hebt een grote zaagbek, die daar nu trouwens ook ronddobbert, en een middelste zaagbek, die een stuk zeldzamer is. Dus dan verwacht je dat de kleinste van de drie, de kleine is. Maar iemand vond dat deze derde in lijn een nonnetje was. Om alle misverstanden en flauwe grappen voor te zijn. Het woordje zaagbek heeft niets te maken met hoofdpijn-veroorzakende eigenschappen van sommige personen. Maar alles met de rij ‘tandjes’ die deze vogels in hun snavel hebben. Deze vormen een echt zaagje aan de snavelrand. Handig om hun prooien – vooral gladde vissen – vast te kunnen houden voor ze ze inslikken. Ook ons nonnetje heeft die tandjes.Waarom het dan toch geen kleine zaagbek is geworden, weet ik niet. Misschien omdat nonnen ook wel eens verschijnen in een zwart wit pakje? Maar eigenlijk kan het mij weinig schelen. Want ik ben gewoon superblij met deze wintergast. Wat een schoonheid. Onbetaalbaar. (Foto's: Joris Everaert - Hans Vandenberghe - José Dermaux)