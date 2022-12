Neos Maaseik bezoekt wijndomein Henkens

"Van onze gids vernamen we dat de Maasvallei een uitstekend mineraalrijk grindterroir heeft waar druiven voor pinot blanc, pinot gris, pinot noir, chardonnay en riesling uitstekend gedijen. Ook worden er mousserende wijnen verbouwd. Meerdere Aldeneiker wijnen werden reeds bekroond in het verleden. Na de rondleiding proefden we nog 2 mousserende wijnen, 2 witte en één rode. We werden tijdens de proeverij professioneel geïnformeerd over smaken, geuren, aroma´s, tannine,... Een kaas- en vleesplank sloot deze activiteit af."