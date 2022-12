Dertiger krijgt 12 maanden cel voor wurging van zwangere ex

Een man (32) uit Mol krijgt 12 maanden cel voor het wurgen van zijn toenmalige zwangere vriendin in As. Voor het uiten van doodsbedreigingen werd hij vrijgesproken.

Het koppel vormde een nieuw samengesteld gezin in As, waarbij de vrouw al twee dochtertjes had uit een eerder huwelijk. Ondertussen verwachtte het koppel ook samen een kindje. Toch leefden ze niet op een roze wolk en liepen discussies vaker hoog op. Op 13 mei 2021 liep een zoveelste discussie uit de hand en greep de dertiger zijn vriendin, die op dat moment zwanger bleek te zijn, bij de keel.

Volgens de raadsman van het slachtoffer moest de vrouw doodsangsten doorstaan. “Hij heeft haar in een wurggreep genomen en met zijn handen op haar keel blijven duwen tot hij voelde dat ze slap werd. Nadien heeft hij ook nog met een kussen op haar gezicht geduwd. Hij dreigde dat haar kinderen enkel nog een vader zouden hebben”, zo klonk het. “Ze heeft een trauma meegemaakt om U tegen te zeggen. Twee weken na de feiten is ze op 14 weken zwangerschap haar kindje verloren.”

Ook het slachtoffer zelf nam het woord en verwees naar de eerdere veroordelingen van de man voor slagen. “Door weer zo’n uitspatting van hem had ik bijna het leven gelaten, en dan zwijg ik nog over dat van mijn kindje. Ik ben er nog en ik ben dankbaar, maar ooit loopt dit fout af.”

Miskraam

Volgens de dertiger zelf werden er veel leugens verteld. Hij bevestigde de ruzie, maar ontkende dat hij zijn toenmalige vriendin heeft gewurgd met zijn handen en heeft versmacht met een kussen. “Ik heb haar hoogstens opzij geduwd toen ze de doorgang versperde.”

Ook ontkent hij dat het verlies van hun ongeboren kind het gevolg kan zijn van de discussie. “Ik zou niet weten hoe zoiets kan, het is ook pas enkele weken later gebeurd. Ik heb ze niet in de maag getrapt, ze is niet gevallen. Dat is onmogelijk. U mag ook niet vergeten dat een kind twee ouders heeft. Ik heb ook verlies geleden door die miskraam.” De man werd enkel vervolgd voor de wurging en voor bedreigingen van zijn ex, niet voor het verlies van de zwangerschap.

Whatsappberichten

Voor de doodsbedreigingen werd hij maandag vrijgesproken, omdat zijn uitlating over dat de kinderen van de vrouw enkel nog een vader zouden hebben, volgens de rechter op verschillende manier geïnterpreteerd kan worden. Voor de wurging werd hij wel schuld bevonden op basis van whatsappberichten tussen het koppel waarin hij zijn spijt uitdrukt nadat de vrouw hem benadrukte dat hij haar dood wilde.

Daarvoor werd hij maandagochtend veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 800 euro. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 3.404 euro.