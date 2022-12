Fevia voorspelt tweede golf stijgende voedingsprijzen volgend jaar

Het afgelopen jaar voelden ook de voedingsbedrijven de impact van de Russische inval in Oekraïne. De daaruitvolgende duurdere energie, logistieke problemen en toegenomen grondstofprijzen deden de productiekosten en ook de uiteindelijke prijs voor de consumenten fors oplopen. In november lagen de voedingsprijzen bijna 15 procent hoger dan een jaar eerder.

En voorlopig is er nog geen beterschap in zicht. Een kwart van de vaak energie-intensieve voedingsbedrijven ziet zijn vaste energiecontracten aflopen en zal volgend jaar aan variabele tarieven moeten betalen, waardoor hun kosten volgens Fevia soms drie tot vier keer hoger komen te liggen. De sector krijgt in januari ook een loonindexering te verwerken, waardoor de bedrijven zowat 11 procent meer aan lonen moeten ophoesten.

Daarnaast zullen ook bepaalde contracten met leveranciers opnieuw onderhandeld moeten worden. “Leveranciers die hun contracten wel nakwamen en het voorbije jaar gebloed hebben, die komen nu pas aankloppen en gaan hun prijzen nu substantieel verhogen”, zegt Fevia-voorzitter Anthony Botelberge. Die inflatie “moet nog naar de markt gaan”.

Fevia klaagt overigens aan dat de voedingsindustrie binnen de voedingsketen de zwaarste lasten moet dragen. De sectorfederatie neemt de houding van de supermarktketens op de korrel, die volgens haar geen “billijk” aandeel van de kostenstijgingen op zich willen nemen.

Dat alles zet de rendabiliteit van de voedingsbedrijven onder druk, wat weegt op de investeringsplannen en de werkgelegenheid in de sector. Fevia vraagt de overheid daarom om bijkomende energie- en loonkostenmaatregelen te nemen en “oneerlijke praktijken” in de keten aan banden te leggen.