Zonhoven

De politie heeft bij een controle op de Oppelseweg een laagvlieger aan de kant gezet. De man reed ter hoogte van de werken 100 km/uur waar maar 50 is toegelaten. Even voorbij de werken drukte hij het gaspedaal nog steviger in en haalde snelheden tot 120 km/uur waar 70 km/uur mag worden gereden. De bestuurder werd aan de kant gezet. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. mm