Vijftiger schiet met luchtdrukpistool op kinderen: “Ze staken vuurwerk af tijdens verbod”

De feiten dateren van 31 december 2018, rond half negen ’s avonds. De buren van de vijftiger staken samen met hun kinderen vuurwerk af in de tuin. Dat was niet naar de zin van de man. “Er was een vuurwerkverbod van kracht”, zo sprak hij voor de Tongerse rechter. In plaats van de politie te bellen, nam hij het heft in eigen handen. “Hij is terug naar binnen gegaan, heeft zijn luchtdrukpistool genomen en in de richting van de kinderen geschoten”, zo zei de procureur. “Hij heeft dus zelf voor politieman gespeeld.” Door de schoten werd er een autoruit verbrijzeld. Daarvoor wordt een schadevergoeding van 518 euro gevraagd door de slachtoffers.

De buren alarmeerden wel de politie en omschreven de schutter als een struise, kale man. De agenten kregen meteen de vijftig in de gaten en voerden een huiszoeking uit. “Daar vonden de inspecteurs een luchtdrukpistool en twee patronen terug”, aldus de aanklager. “Hij heeft toegegeven dat hij doelbewust in de richting van de kinderen geschoten heeft.”

Pijnstillers en drugs

De man betwist de feiten niet. “Maar ik kan er me niets van herinneren omdat ik toen zware pijnstillers, cocaïne, cannabis en alcohol nam”, verklaarde hij voor de rechter. Omdat de man ondertussen zijn leven op orde heeft, vraagt de procureur een celstraf van twaalf maanden met probatieuitstel en een geldboete van 800 euro.

Vonnis volgt op 2 januari.