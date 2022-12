Een outfit huren zoals Kate Middleton: hoe begin je daaraan? En wat kost het?

Kleding huren is helemaal on trend. Dat bevestigt ook Kate Middleton. De Britse royal verscheen afgelopen weekend in een felgroene galajurk op de rode loper van het jaarlijkse evenement Earthshot prize in Boston. Die jurk vond ze niet in haar eigen dressing, maar huurde ze bij Hurr, een verhuurplatform voor kleding en accessoires. Ook bij ons wordt het steeds gemakkelijker om een complete outfit te huren, en dat biedt mogelijkheden. Wij helpen je alvast op weg om je gehuurde feestoutfit te vinden.