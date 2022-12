Jongeren Nemeth en Godts teruggestuurd naar Jong Genk en niet mee op winterstage

Andras Nemeth (20) en Mika Godts (17), twee beloftevolle jongeren, worden door KRC Genk met onmiddellijke ingang teruggestuurd naar de beloftenploeg. Zij zien de winterstage met de A-kern aan hun neus voorbijgaan. “Reden: hun financiële en sportieve eisen”, dixit Dimitri de Condé.

Zoals dat bij KRC Genk gebruikelijk is, wordt er voor elke jonge speler een individueel traject uitgetekend, conform de clubfilosofie. Vaak zijn dat succesverhalen. Kijk naar Bryan Heynen, Maarten Vandevoordt, Luca Oyen en Bilal El Khannouss. Ook met Mika Godts en Andras Nemeth werden sinds afgelopen zomer onderhandelingen gevoerd om tot een gelijkaardige constructie te komen. Eén van de pijlers van zo’n overeenkomst is een langdurig contract. Maar tot nader order kwam er geen akkoord uit de bus.

“Sportieve garanties is een brug te ver”

“Het contract van beide spelers loopt na dit seizoen af”, aldus Head of Football Dimitri de Condé. “Dat is geen ideale situatie. Dus wilden wij van beide spelers vóór de winterstage een duidelijk antwoord op de vraag of zij met ons voor langere tijd in zee willen gaan. Binnen de waarden van onze club, wel te verstaan. Wij hebben onze sportieve en financiële limieten en daar staan wij geen enkele uitzondering op toe. Ook niet als de speler Pozuelo of Onuachu heet. Wij willen de toekomst van onze club niet op de helling zetten.”

Dat antwoord van Godts en Nemeth kwam er in de voorbije dagen en was negatief. Het gaat wel om twee uiteenlopende dossiers. Nemeth voelt zich belemmerd door topschutter Paul Onuachu en schermt met belangstelling van andere, lees betere clubs. Bij Godts zijn de financiële én sportieve eisen naar verluidt buitensporig. Zo wil hij bepaalde sportieve garanties op papier. Indien die niet ingevuld worden binnen een bepaalde termijn, wil hij een gratis exit.

“Voor alle duidelijkheid, wij geloven in de kwaliteiten van beide jongens”, onderstreept De Condé. “Wij hebben hen ook kansen gegeven en willen hen die blijven geven. Maar garanties geven, is een brug te ver. Neem Godts. Die moet zich fysiek nog ontwikkelen en moet nog leren in teamverband te spelen. Daar is tijd voor nodig. Maar goed, wij gaan niemand het mes op de keel zetten om bij Genk te blijven. Als zij en hun entourage geloven dat ze bij een andere club beter af zijn, moeten ze maar gaan. Spelers die niet willen meedenken met ons, kunnen wij geen traject bieden. Maar ik vind dit wel sneu voor Wouter Vrancken en zijn assistenten, die veel tijd en energie in beiden hebben gestoken. Ik wil Mika en Andras trouwens wel even confronteren met enkele andere spelers van bij ons. Onuachu had het in het begin van het seizoen fysiek lastig. Maar hij is naar mij gekomen met de melding dat wij een geweldige technische staf hebben en dat hij zich per se wilde bewijzen bij hen. En Samatta heeft zich ondanks de geringe speelminuten nog geen seconde beklaagd over zijn terugkeer. Ik wil hier opnieuw slagen, is zijn devies. Voor zulke jongens hebben wij heel veel respect.”

“Deur staat op een kier”

Aangezien de overeenkomst met Godts en Nemeth in de zomer van 2023 eindigt, verwacht De Condé dat Genk in de komende weken een hoop geïnteresseerde clubs over de vloer zal krijgen. Beide spelers kunnen in januari ook gratis elders tekenen. Besluit van de Genkse TD: “De deur blijft voor beiden op een kier staan. Wij blijven hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat we nog tot een akkoord kunnen komen. Maar tot nader order moeten zij hun kwaliteiten maar tonen bij Jong Genk. Wij gaan intussen uitkijken voor de nodige versterkingen.”

Nemeth debuteerde op 16 januari van dit jaar voor Genk tegen Beerschot en scoorde meteen. Intussen zit hij in totaal aan 21 selecties, 3 goals en 2 assists. Mika Godts heeft bij Jong Genk 16 selecties. Zijn statistieken: 5 goals en 1 assist.

(rco)