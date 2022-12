Kunstkring Kosmos pakt uit met twee tentoonstellingen in één voor 35ste verjaardag

Lommel

Kunstkring Kosmos mocht dit jaar 35 kaarsjes uitblazen. Voor die gelegenheid openden ze vrijdagavond in de galerij CCDA hun duotentoonstelling Horizon 1987. “Onze tentoonstelling bestaat dus eigenlijk uit twee expo’s: Horizon en 1987”, legt secretaris Jozef Beyls uit. “Alle 18 Horizon-deelnemers kregen de opdracht om een vrij werk te maken op het doek met een medium dat ze zelf mochten kiezen. De enige voorwaarde was dat er een zichtbare horizon te zien is. De 29 werken werden aan elkaar gemonteerd met de horizon als leidraad. Bij de tentoonstelling 1987 laten 26 leden van kunstkring Kosmos de bezoekers kennismaken met nieuwe creaties.” (nma)

De expo is loopt nog tot 18 december in galerij CCDA.