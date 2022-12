Poetin rijdt over Krimbrug, die in oktober deels werd vernield

De Russische president Vladimir Poetin is over de Krimbrug, die in oktober deels vernield werd, naar het geannexeerde schiereiland gereden. Dat hebben Russische media maandag gemeld. Het is zijn eerste bezoek aan de Krim sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne.

Russische televisiezenders zonden beelden uit waarop Poetin te zien is in een auto. Ze vertelden daarbij dat hij zich op de brug bevond die het Oekraïense schiereiland met Rusland verbindt. De brug raakte in oktober zwaar beschadigd door een krachtige explosie.

Volgens Rusland zit Oekraïne achter de ontploffing op de brug, waardoor ook drie mensen omkwamen, maar dat land heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. Na de ontploffing vuurde Rusland massaal raketaanvallen uit op zijn buurland. De brug over de Straat van Kertsj is de enige landverbinding tussen Rusland en de Krim en is van levensbelang voor de bevoorrading van de Russische troepen in Oekraïne.

De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd en een jaar later begon de bouw van de 19 kilometer lange Krimbrug. Poetin reed bij de grote opening in 2018 als eerste over de brug, die voor Rusland grote symbolische waarde heeft.

De Kyiv Post, een van de grotere Oekraïense kranten, verspreidde maandag de beelden van de Russische president met daarbij een wat ironische opmerking.