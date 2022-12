12-jarige jongen in levensgevaar na aanrijding in As

Op de Steenweg in As is maandagochtend rond 7.50 uur een 12-jarige jongen aangereden door een auto tijdens het oversteken. Hij werd kritiek afgevoerd. De 28-jarige bestuurder werd gearresteerd.

De jongen uit As stak te voet de weg over toen hij werd aangereden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en is nog steeds kritiek. Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarvoor werd de weg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. “In afwachting van het onderzoek is de bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Genk, gearresteerd”, zegt Bruno Coppin van het parket Limburg.