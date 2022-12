Prinses Delphine helemaal uit de bol op veiling

Prinses Delphine van Saksen-Coburg heeft zich zaterdag van haar meest vrolijke kant laten zien. Op een veiling van The Boutique Gallery liet ze zich gaan op het podium naast presentator Kurt Van Eeghem. Maar daar had ze een goede reden voor. Samen met kunstenaar Samuel Allerton en fotograaf Henk van Cauwenbergh had ze een bedrag van 36.000 euro opgehaald voor het goede doel. En dat vierde ze met een dansje op het podium.