Bewoners Gelderhorsten breien jasjes voor bomen: “600 bollen wol gebruikt”

Lommel

Zaterdag werd op Gelderhorsten de feeststraat officieel geopend. Alle bomen in de straat kregen een feestelijk, gekleurd kerstjasje waarvan de helft ’s avonds ook verlicht is.

“Voor het derde jaar op rij toverden we onze straat weer om tot een heuse feeststraat”, vertelt Inge Linsen, een van de initiatiefnemers. “Drie jaar geleden deden we mee met de wedstrijd ‘De Mooiste straat van Lommel’. We knutselden met z’n allen versiering om in de bomen te hangen. Het werd een warme en leuke ervaring. Vorig jaar was er tijdens de feestdagen veel wind en waaiden de versieringen uit de bomen. Toen kwam het idee om lappen te breien die we rond de bomen konden hangen. In januari startten 25 vlijtige buren met breien zodat we onze straatbomen konden aankleden met een warm, gekleurd jasje. In totaal breiden ze jasjes van 600 bollen van 100 meter rode en witte draad. Om onze breisters in de spotlights te zetten, organiseren we vandaag deze feestelijke opening van onze straat met een knabbeltje en een drankje. Ook kregen ze allemaal een verrassing als bedankje.” (nma)