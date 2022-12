Kevin en Jonathan Borlée, op naar vijfde (!) Spelen op rij in de slopendste discipline: “Ónze Belgen zijn niet te oud”

Wat tot Parijs 2024? “Dé medaille die ontbreekt”

“We stoppen… maar nog niet meteen maar na de Spelen van Parijs 2024.” Jonathan Borlée hield er even de spanning in met een gespeelde pauze. Dat hij zou stoppen en Kevin zou doorgaan, had evenwel geen verrassing geweest – gezien de talloze blessures van Jonathan de voorbije jaren, gezien zijn vaderschap met twee kindjes. Niet dus, de tweeling verbindt hun lot aan elkaar: samen uit, samen thuis. Kevin: “Het is mooi dat we samen stoppen maar we hebben elk afzonderlijk die beslissing genomen.” Jonathan: “Ja, ik had lang twijfels door de blessures. Maar in het voorjaar kende ik mijn beste vorm sinds jaren, ik geloof er nog in. En we gaan niet naar Parijs om de stad te bezoeken.”

Kevin, ploegkapitein van de 4x400m: “We hebben al veel medailles met de Tornados behaald maar de enige die nog ontbreekt, de olympische plak. Dat is een van de drijfveren om door te gaan. Een olympische medaille zou de top van de top zijn.”

Vijf Olympische Spelen op de 400m en de 4x400m, de meest slopende atletiekdiscipline, is wereldwijd uitzonderlijk. Coach/papa Jacques Borlée: “We kunnen hun blessures onder controle houden. Iemand zei me: op de 400m hou je het drie tot vijf jaar vol. Wel, ze staan er nog altijd, ongelooflijk hoe ze zich nog geven op training. Ze hebben een grote motor, ze zijn echte machines de guerre.”

Jonathan: “De familie, de entourage en mijn kinderen geven mij ongelooflijk veel energie. De Spelen kunnen delen met mijn kinderen zou de kers op de taart zijn.”

De Borlées trekken begin januari op winterstage naar Zuid-Afrika. De Tornados – met Kevin maar zonder Jonathan, die iets later aan het seizoen begon – lopen hun eerste kampioenschap van 2023 op het EK zaalatletiek in Istanbul, begin maart.

Kevin (l.) en Jonathan Borlée. — © BELGA

Wat na Parijs 2024? “Coach 4x400m? Zeg nooit nooit”

Zelfs al behalen ze met de 4x400m de olympische medaille, dan nog zullen hun plannen niet veranderen: na Parijs stoppen ze, op hun 36ste. En wat nadien? Eerst volgt een Belgisch afscheid, op de Memorial Van Damme – niet toevallig kondigden ze hun afscheid aan in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion, het stadion dat ze zovele jaren in lichterlaaie zetten. Maar wat als het écht gedaan is?

Tegen dan zal coach/papa Jacques Borlée ook afscheid hebben genomen als estafettecoach, hij stopt namelijk ook in die rol na Parijs 2024, zei hij dit jaar. Kevin: “Toch heeft dat niet meegespeeld in onze beslissing om tegelijk met hem te stoppen.”

De functie van estafettecoach van de Tornados staat dan wel open. Jonathan: “ Zeg nooit nooit. Dus waarom niet? Maar we zien vooral de moeilijkheden die aan die job zijn verbonden, dus op het eerste gezicht niet.”

Topsportcoördinator Rutger Smith zei na het WK atletiek dat hij de opvolger voor Jacques Borlée bij de Tornados in Kevin of Jonathan ziet, en hij zal hen polsen of ze hun papa willen ‘aflossen’.

Jonathan: “Dat flatteert, maar nu is het nog niet aan de orde om daarin een beslissing te nemen. Nu geven we ons 100 procent voor die twee jaar, en dan is het moeilijk om ook maar 5 procent aan iets anders te denken.” Kevin: “We hebben nog twee jaar om iets te vinden. We denken wel aan onze nacarrière maar er is nog niets concreets.”

Jacques Borlée: “Sinds ik ze train, heb ik er wel vaak op gehamerd: bereid je après-carrière goed voor, op alle vlakken, ook op bijvoorbeeld financieel vlak. Ik ben er trots op dat ze ook aan hun toekomst denken. Zelf zal ik individueel blijven coachen en er zijn nog genoeg andere projecten - ik was bijvoorbeeld onlangs in Parijs voor een sociaal-sportief project tussen jongeren uit Brussel en Parijs.”