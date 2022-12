Luc en Peggy openen winkel met interieur en cadeaus aan station in Leopoldsburg: “Oude liefde roest niet”

Pal tegenover het station in Leopoldsburg openden Luc Baeten (65) en Peggy Nysten vorig weekend hun winkel met interieur- en cadeauartikelen. Het was de sector waarin Luc destijds zijn loopbaan begon. Na een tussenstop in de horeca nam hij samen met Peggy de draad weer op.

De stationsbuurt in Leopoldsburg was vroeger vooral een uitgangsbuurt, maar met het verdwijnen van de dienstplichtigen verdween ook zienderogen het aantal cafés, met heel wat leegstand tot gevolg. Gelukkig zijn er nog ondernemers die de panden een andere bestemming aanmeten. Zo ook Luc Baeten, die ruim 40 jaar geleden een soortgelijke winkel in Hasselt opende, nadien vertegenwoordiger werd in deze branche en uiteindelijk een groothandel startte.

“Dit is voor mij absoluut geen vreemde wereld”, zegt Luc. “Meer nog, het was een eerste liefde en volgens het spreekwoord roest oude liefde niet. Zaken doen en met klanten omgaan zit me in het bloed. Ik werkte een tijdje in de horeca, maar na een aantal drukke jaren daar namen we deze beslissing. In Hasselt een zaak opstarten, is quasi onbetaalbaar. Net voor de coronacrisis viel ons oog op dit pand in het Kampse centrum. Het stond van in het begin vast dat we voor Limburg zouden kiezen. Ons winkelaanbod is vrijwel tijdloos en dat maakt alles wat eenvoudiger. Een aantal grote ketens hebben dit marktsegment ondertussen voor een stuk ingepalmd, maar voor de detailhandel blijft er gelukkig nog een publiek bestaan dat in alle rust wil kijken, voelen en vergelijken tijdens hun zoektocht naar iets origineels.”

Praktische info

Rustpunt Unique, cadeau- en interieurartikelen

Uitbaters: Luc Baeten en Peggy Nysten

Nicolaylaan 57, Leopoldsburg

014/70.34.49

Openingsuren: van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18.30 uur