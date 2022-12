Red Hot Chili Peppers keren volgend jaar terug naar Rock Werchter

De line-up krijgt zo almaar meer vorm. Het festival vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Eerder bevestigden Stromae, Oscar and The Wolf, Muse, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age hun komst al. De Peppers worden de headliner op vrijdagavond. De organisatie kondigt alvast aan dat er binnenkort nog meer namen bekend worden gemaakt.

Met twee nieuwe platen - Unlimited love, het eerste met gitarist John Frusciante sinds 2006, en Return of the dream canteen - was 2022 een vruchtbaar jaar voor de band. Hun optreden in Werchter wordt onderdeel van hun nieuwe wereldtournee, die ze in januari aftrappen.

Tickets en info vind je op rockwerchter.be.