Deze Red Lions gaan in India voor wereldtitel: “Groep is ouder, maar we maken nog steeds progressie”

Michel van den Heuvel, coach van de Belgische hockeymannen, heeft maandag zijn 18-koppige selectie (en twee reserves) bekendgemaakt voor het komende WK in India (13-29 januari 2023). “Het doel is simpel: we willen de wereldtitel opnieuw meenemen naar Brussel”, zo verklaarde de 56-jarige Nederlander maandag op een persconferentie in het Hockey Center of Excellence in Antwerpen.