300 deelnemertjes strijden voor titel van King en Queen of Sports tijdens binnenspeeldag

Leopoldsburg

Het was van november 2019 geleden dat de gemeentelijke jeugd- en sportdienst nog een Binnenspeeldag organiseerden. Met bijna 300 deelnemers was het weer een geslaagde editie. De kinderen genoten van spelen op de vele springkastelen in de sport- en danszalen. Bij de opstelling werden de speeltuigen wel gegroepeerd per leeftijdscategorie. Nieuw dit jaar was dat kinderen zich konden kroenn tot King of Sports of Queen of Sports waarbij vijf sportieve proeven binnen de minuut moesten uitgevoerd worden. Het klassement werd op de sociale media gepost. (sb)