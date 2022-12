Nelly blaast 100 kaarsjes uit: “Optimisme en levenslust zijn de beste medicijnen”

Leopoldsburg

Nelly Lowis werd 100 en dat zorgde in het WZC Leopoldspark voor een feeststemming. Zes jaar geleden vond Nelly de tijd rijp om haar woonst langs de Diestersteenweg te ruilen voor het woonzorgcentrum en ook hier blijft ze optimistisch en vol levenslust verder genieten van haar zogenaamde oude dag.

Nelly werd geboren in Oostham als oudste van vijf dochters, maar niet veel later verhuisde het gezin naar Beverlo. Op haar 16de trok Nelly naar de Normaalschool om en trad zo in de voetsporen van haar ouders met een carrière in het onderwijs. De oorlogsjaren waren ook voor Nelly bewogen jaren, zeker toen haar ouders kort nadien stierven. In 1950 huwde ze met Ernest Michotte die jarenlang zelfstandig steenkapper was. Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen. Dochter Nicole overleed op 6-jarige leeftijd na een lange ziekte.

Na enkele jaren onderbreking nam Nelly de draad weer op in het onderwijs. Ongeveer twintig jaar lang gaf ze les in het zesde leerjaar van de plaatselijke Visitatieschool. Ondertussen waren de drie zoons uitgezwermd en zorgden ze voor kleinkinderen. In 2008, na het overlijden van haar man, was het Nelly’s wens om zo lang mogelijk in haar eigen huis te blijven. Zes jaar geleden verhuisde ze dan toch naar WZC Leopoldspark waar ze gekend is als een sterke levenslustige vrouw met een positieve kijk op het leven. (sb)

Info:

Nelly Lowis

Geboortedatum: 2 december 1922

Geboorteplaats: Oostham

Huidige woonplaats: WZC Leopoldspark

Echtgenoot: Ernest Michotte († 2008)

Kinderen: Guy (71), Yves (69), Ernest (65) en Nicole (†)

Kleinkinderen: Caroline (39), Philippe (38), Johan ( 37), Annelies (35), Glenn (35), Denis (35), Dimitry (29) en Justine (25)

Achterkleinkinderen: Lisa Marie (9), Luis (7), Matti (7) en Cloé (3)