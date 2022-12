Inspirocollege zamelt speelgoed in voor kinderen van Warm Hart

Houthalen-Helchteren

Leerlingen van het Inspirocollege hebben speelgoed ingezameld voor de kinderen van Warm Hart. “Het initiatief kwam van de leerlingen van het tweede jaar”, vertelt directeur Tom Verheyen. “Ze brainstormden over een project dat hun sociaal bewustzijn kon stimuleren en dat kaderde in de Warmste Week. Ze kwamen uiteindelijk uit bij een actie voor armoedevereniging Warm Hart. Ze dachten na over wat Sinterklaas betekende voor mensen die geen centen hebben. Daarom startten ze een inzamelactie van tweedehands speelgoed. Er kwam een berg speelgoed binnen. De vierdejaars poetsten en herstelden het speelgoed, waarna we met een volgeladen busje naar Warm Hart trokken.” De solidariteitsactie van de school stopt echter niet met dit project. Tijdens De Warmste Week worden ook nog armbandjes en koekjes verkocht. Op 20 december zal tijdens een sponsorwandeltocht in Hasselt het opgehaalde bedrag overhandigd worden aan de organisatie van De Warmste Week. (jli)