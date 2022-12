G-team FC Maasland NO wint carnavalesk WK in Kinrooi

Kinrooi

In Kinrooi hebben de leden van de carnavalsvereniging De Rabbedabbers en het G-team FC Maasland NO hun eigen WK voetbal gespeeld. “We speelden op een bijzonder drassig terrein. Met de minuut werden onze kleurrijke carnavalskostuums smeriger en smeriger”, lachen Christophe en Patrick. Naast de miezerige neerslag regende het ook doelpunten. “De eindstand was 7-6 in het voordeel van het G-team”, besluit vorst Mark. “Maar iedereen heeft genoten, dat is het belangrijkste.”(pabr)