Antwerpse Sonita Muluh pakt Europese titel powerlifting

Sonita Muluh heeft zich zondag in het Poolse Skierniewice tot Europees kampioen ‘classic powerlifting’ gekroond. De 26-jarige Antwerpse van Kameroense afkomst was zowel in de categorie +84 kg als in de ‘overall’-categorie (over alle gewichtsklassen heen) de beste.

Muluh begon haar competitie met een squat van 270 kg. Daarmee verbeterde ze haar eigen Europees record met 17 kg. Nadien volgden nog 137,5 kg bench press en 253,5 kg deadlift. Ze kwam in totaal zo uit op 661 kg en verbrak het Europees record met 13,5 kg. Ze haalde het voor de Zweedse Emelie Leach (649 kg) en de Française Amelie Mierger (647,5 kg).

Muluh is de eerste vrouw die de Europese titel in de categorie +84 kg combineert met de ‘overall’-categorie. Ze liet hier de Britse Bobbie Butters (-57 kg) en de Italiaanse Chiara Bernardi (-63 kg) achter zich.

Verder was er bij de senioren een elfde plaats voor Stefanie Verhulst (-52 kg), een zeventiende plaats voor Zoe Coinne (-57 kg) en een twaalfde plaats voor Beatrice Narizzano (-84 kg). (belga)